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Кардиолог Гандельман: при инсульте если человек один — надо открыть дверь и прилечь

1:53
Здоровье

Инсульт представляет собой грозное нарушение деятельности мозга, требующее экстренных мер. От правильности поведения пациента и его близких зависит результативность лечения.

Кардиолог Гандельман: при инсульте если человек один — надо открыть дверь и прилечь

В первую очередь, надо вовремя распознать симптомы инсульта. Ведь при ишемическом инсульте, вызванном тромбом, оказание экстренной помощи в первые несколько часов после начала развития симптомов даёт надежду на полное выздоровление. Вот почему так важно поскорее доставить человека в больницу. Но что делать в этом случае, если инсульт застал в одиночестве? Об этом рассказал в программе "Жить здорово!" Елены Малышевой на Первом канале кардиолог Герман Гандельман.

"В связи с инсультом следует помнить об аббревиатуре УДАР- объяснил кардиолог Гандельман. — У — это улыбка, когда может перекоситься кончик рта, если вы улыбаетесь. Д — движение, слабость в руке или ноге с одной стороны. А — артикуляция, то есть речь. Обычно при инсульте речь становится невнятной, или человек хочет что-то сказать, но не может выразить. Обычно такое встречается при левосторонних инсультах. Р — это реакция, то есть важно правильно среагировать, быстро вызвать скорую помощь. Если человек один — надо открыть дверь и прилечь. Если в доме есть кто-то, то сразу надо прилечь, а всем остальным уже должен заниматься тот, кто рядом".

В самых тяжёлых случаях инсульт приводит к смерти или стойкому и необратимому ухудшению функций тела. К примеру, к тяжёлым параличам, восстановление после которых бывает невозможным или требует очень много времени, средств и сил. Вот почему необходимо поскорее вызвать скорую помощь.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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