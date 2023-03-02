Нутрициолог Лебедева: красные яблоки полезнее употреблять при болезнях сердца, почек и печени

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У каждого человека собственные предпочтения в сортах яблок и даже в их цвете. Но последняя характеристика немало сообщает о воздействии этого фрукта на здоровье.

К примеру, зелёные яблоки чаще являются более кислыми, что вызывается большим количеством кислот и меньшим уровнем сахара. Это обеспечивает низкую калорийность. В них больше витамина C, а пигменты в кожуре являются менее аллергенными. Поэтому зелёные яблоки отлично подходят для людей, которые следят за фигурой и имеют склонность к аллергиям, как полагает нутрициолог Екатерина Новикова.

"Красные плоды менее кислые и более сладкие, — отмечает эксперт в беседе с NEWS.ru. — В них содержится меньше кислот и больше сахара, что не очень хорошо для людей с диабетом и тех, кто заботится об эмали зубов. Они более калорийны по сравнению с зелёными, но при этом железа в таких яблоках гораздо больше. Их рекомендуется употреблять при сердечно-сосудистых заболеваниях (и для профилактики), болезнях почек и печени".

Жёлтые яблоки по своему составу походят на зелёные, однако отличаются большим количеством сахара и бета-каротина. В них масса пектинов, снижающих уровень холестерина в крови, выводящих токсины и метаболиты из организма и помогающих при диарее. Кстати, чем ярче и насыщенней окраска яблок, тем больше в них полезных веществ.

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