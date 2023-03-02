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Дерматолог Саперова: поддельные духи чреваты раком печени, головокружениями и головными болями

1:35
Здоровье

Соблазнительно низкая стоимость поддельных духов при адекватном запахе искушает многих людей. Но пользоваться этими парфюмерными изделиями опасно для здоровья.

Дерматолог Саперова: поддельные духи чреваты раком печени, головокружениями и головными болями

Дело в том, что в состав поддельного парфюма часто входят опасные химикаты, включая диэтилгексилфталат, провоцирующий рак, нарушения репродуктивной функции и другие проблемы. Иногда здесь можно встретить среди компонентов метанол, как рассказала врач-дерматолог Ольга Саперова.

"Используемый в поддельных духах, он легко превращается в формалин, который способен привести к раку печени, вызвать тошноту, головокружения и головные боли, — заявила она изданию "Спорт-Экспресс". — В ФБР обнаружили, что многие поддельные духи содержат мочу, а согласно отчету WVE за 2018 год, более 1 200 ароматических химикатов, используемых в настоящее время, помечены как "химические вещества, вызывающие озабоченность".

Поскольку парфюм распыляют на чувствительные участки кожи, расположенные на шее и запястьях, то входящие в его состав химикаты чаще проникают в организм. А если кожа чувствительная, то эти компоненты быстрее вызывают её повреждения. Уже через 90 секунд нанесённые на кожу вещества могут попасть кровь, как показывает химический анализ, Врач также подчеркнули, что более 125 используемых производителями косметики ингредиентов могут провоцировать рак.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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