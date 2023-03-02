Иммунолог Болибок: коронавирус повышает риск волчанки и псориаза почти в три раза

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из неприятных последствий коронавируса являются аутоиммунные заболевания. Эксперт рассказал, почему они возникают.

Учёные уже доказали, что после перенесённого коронавируса риск целого ряда аутоиммунных заболеваний повышается. К примеру вероятность ревматоидного артрита вырастает в 2,98 раза, системный красный волчанки — в 2,99 раза, псориаза — в 2,91 раза, а воспалительного заболевания кишечника и диабета первого типа — в 2,68 раза. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, откуда берётся этот повышенный риск.

"Сам коронавирус очень сильно повреждает внутреннюю оболочку сосудов, которая называется интима, — цитирует эксперта "Комсомольская правда". — Поскольку интима есть абсолютно во всех сосудах и органах, то получается, что у болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус. А вирус распространяется по всему сосудистому руслу. Любое воспаление во внутреннем органе может спровоцировать дальше развитие аутоиммунного воспаления, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность".

Для того, чтобы избежать этой опасности, эксперт советует обязательно долечивать коронавирус. В частности, бороться с остаточными явлениями после исчезновения острой фазы заболевания, используя для этого рассчитанные на длительный срок применения противовоспалительные препараты.

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