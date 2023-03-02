Одним из неприятных последствий коронавируса являются аутоиммунные заболевания. Эксперт рассказал, почему они возникают.
Учёные уже доказали, что после перенесённого коронавируса риск целого ряда аутоиммунных заболеваний повышается. К примеру вероятность ревматоидного артрита вырастает в 2,98 раза, системный красный волчанки — в 2,99 раза, псориаза — в 2,91 раза, а воспалительного заболевания кишечника и диабета первого типа — в 2,68 раза. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, откуда берётся этот повышенный риск.
"Сам коронавирус очень сильно повреждает внутреннюю оболочку сосудов, которая называется интима, — цитирует эксперта "Комсомольская правда". — Поскольку интима есть абсолютно во всех сосудах и органах, то получается, что у болеющих ковидом возникает системное сосудистое воспаление во всех органах, куда попадает вирус. А вирус распространяется по всему сосудистому руслу. Любое воспаление во внутреннем органе может спровоцировать дальше развитие аутоиммунного воспаления, если у человека есть к этому генетическая предрасположенность".
Для того, чтобы избежать этой опасности, эксперт советует обязательно долечивать коронавирус. В частности, бороться с остаточными явлениями после исчезновения острой фазы заболевания, используя для этого рассчитанные на длительный срок применения противовоспалительные препараты.
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