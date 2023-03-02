Исследование: всего 11 минут физических нагрузок в день снижают риск преждевременной смерти

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интенсивные и многочасовые занятия спортом не нужны для того чтобы защитить себя от преждевременной смерти. Для этого достаточно всего 11 минут в день.

Метаанализ почти 200 исследований с участием 30 млн человек показал, что всего 11 минут умеренной физической активности в сутки уже могут снизить риск преждевременной смерти. Авторы метанализа из Королевского университета в Белфасте изучали связь между физической активностью и 22 различными негативными последствиями для здоровья, включая 14 видов опухолей. Всё это сделало данный анализ одним из крупнейших в своём роде.

Результаты показали, что сохранявшие умеренную активность на уровне хотя бы 75 минут в неделю люди имели более низкий риск общей смертности, ухода из жизни из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а также развития различных видов рака, по сравнению с теми, кто не был активен, как сообщает British Journal of Sports Medicine.

Это вдвое меньше рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения минимального объёма физических нагрузок, который составляет 150 минут нагрузок в неделе. Новое исследование подчёркивает мысль о том, что даже очень небольшая по длительности физическая активность лучше, чем её отсутствие.

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