Гастроэнтеролог Барташевич: перед приготовлением яйца следует вымыть в тёплой мыльной воде

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не стоит употреблять в пищу яйца с повреждённой скорлупой. Они могут быть поражены сальмонеллой.

Куриные яйца способны провоцировать развитие опаснейшего заболевания сальмонеллёза. По статистике, одно заражённое яйцо приходится на каждые 30 000. Патоген может содержаться в яичной скорлупе, поэтому куриные яйца необходимо мыть тёплой водой с мылом. Такое мнение высказала врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

"Если болезнь может существовать где-либо на животном, то она будет обнаружена в скорлупе, — отметила специалист в беседе с "Актуальными новостями". — Лучше всего убедиться, что она не повреждена. Перед приготовлением яйца следует вымыть в теплой мыльной воде. Если скорлупа яйца повреждена, мытьё теплой водой с мылом не поможет. Яйцо может быть заражено".

Она также подчеркнула, что связанная с кофе информация часто содержит много недостоверных советов. К примеру, не следует употреблять более трёх-четырёх чашек кофе в день, так как это может вызвать нарушения в работе пищеварительного тракта, нервное истощение, обезвоживание и аритмию. Кроме того, из-за повышенного уровня кофеина в организме отмечается беспокойство и раздражительность, а обезвоживание увеличивает риск заражения гриппом.

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