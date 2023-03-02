Терапевт Абрарова: чем раньше придёт солнечная весна, тем быстрее уйдут ОРВИ

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С увеличением продолжительности солнечного сияния интенсивность ОРВИ в России будет снижаться. Это связано с сезонностью вирусов.

Чем чаще на небе будет проглядывать солнце, посылающее нам свои яркие лучи, тем меньшей окажется распространённость ОРВИ, включая и грипп. Ультрафиолетовое излучение существенно укрепляет иммунную систему, поэтому всевозможные вирусные пандемии имеют свою сезонность, как рассказала врач-терапевт Диляра Абрарова.

"Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия идёт на спад, — цитирует специалиста URA.RU. — Продолжительность эпидемии гриппа в крупных городах в среднем составляет около восьми недель. На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца. Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, в том числе и против COVID-19".

При этом она подчеркнула, что в нынешнем сезоне заболеваемость ОРВИ была типичной. А вот в период 2020-21 коронавирус вытеснил вирус гриппа, так как люди чаще самоизолировались и носили медицинские маски, что уберегало их от заражений.

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