Нарколог Масякин: о наркотической зависимости говорят перепады настроения

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире отмечается День защиты психического здоровья подростков. В этой связи эксперты призывают родителей обращать особое внимание на настроение детей.

Уровень распространения наркомании среди подростков и молодых людей остаётся достаточно высоким. С этой проблемой легче справиться, если начать заниматься ею на раннем этапе. Необходимо в первую очередь распознать увлечение подростка психотропными препаратами. Для этого следует следить за его настроением, поскольку резкие перепады, а также приступы тревожности могут свидетельствовать о наличии наркотической зависимости, как заявил врач-нарколог Антон Масякин.

"Все наркотики влияют на психическое здоровье, воздействуя в той или иной степени на настроение, мысли, чувства и поведение человека, — заявил специалист РИА Новости. — Частое употребление наркотиков может иметь долгосрочные последствия для психического здоровья, такие как возникновение тревоги или депрессии. Употребление наркотиков является установленным фактором риска суицидального поведения".

Он подчёркивает, что эмоциональная неустойчивость подростков и взрослых может провоцироваться психоактивными веществами и алкогольными напитками. Перепады настроению у таких людей бывают достаточно распространёнными, как и потеря самообладания, что объясняется воздействием наркотических препаратов на префронтальную кору мозга и ослаблением её связи с другими зонами этого органа, особенно с центрами вознаграждения. Наркотики обеспечивают их чрезмерную стимуляцию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.