Трихолог Егорова: седые волосы лучше не выдергивать, а окрашивать

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Появление седины в волосах — это естественный физиологический процесс, из-за которого не стоит впадать в отчаяние. И уж тем более начинать выдёргивать волосы.

Седина у всех людей появляется по-разному. У кого-то уже после 25, а кто-то сохраняет волосы нетронутыми сединой вплоть до 60 лет и старше. Изменение цвета волос настроено генетически, и поделать с этим ничего нельзя, как рассказала врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова.

"Первый же порыв вырвать единичный седой волос, чтобы он не портил общую картину, в большей части случаев не опасен, — объяснила она "Аргументам и фактам". — И если так сделать, то ничего страшного не произойдёт. Единственное — из-за того, что кожа головы имеет серьёзное кровоснабжение и более чувствительная, может быть больно. Но важно понимать, что ситуацию это не исправит, так как из этого фолликула снова вырастет седой волос, ведь пигмента (меланина) в нём уже нет".

Тем, кто всё-таки не может смириться с сединой в волосах, эксперт советует их окрашивать, а не вырывать. Но лучше всё-таки сделать так, чтобы седина стала изюминкой вашего внешнего вида и частью нового образа.

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