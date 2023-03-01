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Иммунолог Устинов: весна считается самым сложным периодом для иммунитета

1:21
Здоровье

Самым напряженным временем года для иммунитета является весна, поскольку в этот период он наиболее ослаблен. Врач-иммунолог рассказал, чем можно укрепить иммунную систему.

Иммунолог Устинов: весна считается самым сложным периодом для иммунитета

Всю зиму человек недополучал множество витаминов и минералов, включая и витамин D, который вырабатывается кожей под воздействием солнечного света. Весной всё это отражается на здоровье, и наш иммунитет является наиболее уязвимым. К этому приводит также и смена сезона. Для того, чтобы легче перенести весенний авитаминоз, следует соблюдать определённые правила, о которых рассказал врач-иммунолог Александр Устинов.

"Необходима физическая активность и желательно на свежем воздухе, — поведал он "Аргументам и фактам". — Правильное питание, включая кисломолочные продукты, свежие фрукты и овощи, белковые продукты, богатые селеном, цинком, магнием. Поливитамины, но перед их приёмом необходимо проконсультироваться с лечащим врачом".

Он подчёркивает, что особо уязвим иммунитет у людей пожилого возраста, хотя в их случае снижение эффективности иммунной системы является естественным возрастным процессом. Правда, скорость его развития индивидуальна.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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