Натуралист Хабургаев: если дикая лиса не боится человека, она может болеть бешенством

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дикие лисы и енотовидные собаки являются основными распространителями вируса бешенства в живой природе. Без прививок покусанный человек неминуемо умирает.

Весной активизируются некоторые дикие животные, включая лис и енотовидных собак, способные заразить человека бешенством. Сами они агрессию первыми проявляют редко. Однако носителей вируса среди животных всё-таки можно обнаружить по их нестандартному поведению, как рассказал натуралист Александр Хабургаев.

"Если животное не боится человека, это достаточно тревожный симптом, поэтому не надо позволять себе фамильярностей, стараться подойти поближе и как-то с ней заселфиться", — подчернил натуралист в беседе с НСН.

Он также отметил, что в конце февраля у животных брачный сезон, так что их количество и активность повышается. Вирус бешенства передаётся через слюну, и если вас укусило любое подозрительное животное, необходимо срочно обращаться за проведением профилактических прививок. Когда болезнь проявит себя симптомами, надеяться на излечение уже будет нельзя.

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