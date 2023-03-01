Яблочный уксус, чеснок, миндаль и авокадо снижают уровень сахара в крови

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильный режим питания позволяет держать уровень сахара в крови под контролем. А некоторые продукты даже его сокращают.

Яблочный уксус содержит большое количество полезных для здоровья веществ. Если употреблять его вместе с водой, то можно добиться уменьшения уровня сахара в крови, что обеспечит дополнительную защиту от диабета, как пишет издание Zywienie. medonet.

За счёт высокого содержания витаминов и минералов миндаль также снижает уровень сахара в крови, как и умеренное употребление вина — не более одного бокала в день. Суперфрукт авокадо нормализует показатели глюкозы, так как он богат витаминами и минералами.

Оливковое масло эффективно уменьшает уровень не только сахара, но и холестерина в крови, и неслучайно его считают основным ингредиентом самой полезной для здоровья средиземноморской диеты. Наконец и чеснок способен сократить уровень сахара в крови не только у людей из групп риска, но и у тех, кто уже страдает от диабета. Чеснок благотворно воздействует на метаболизм глюкозы.

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