Вирусолог Чепурнов: возможность коронавируса поражать человеческие клетки говорит о его искусственности

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Предположения ряда экспертов об искусственном происхождении коронавируса не лишены оснований. Сама природа этого патогена говорит о том, что его создали в лабораторию.

Способность COVID-19 поражать человеческие клетки может быть основным доказательством его искусственного происхождения, ведь она могла возникнуть за счёт лабораторной селекции. В природе такие изменения появиться не должны были, как полагает доктор биологических наук, вирусолог Александр Чепурнов.

"Изменилась тропность или способность заражать различные типы клеток, вызывая успешную инфекцию, — цитирует эксперта URA. RU. — Потому что это был вирус, который жил безбедно в летучих мышах и почему-то перешёл к человеку. Значит что-то изменилось и появилась способность заражать человека и хорошо на нём развиваться".

Он подчёркивает, что ряд научных работ показывает присутствие следов некоторых животных в вирусе. А какие-то учёные разглядели там даже вирус иммунодефицита человека. Споры по поводу происхождения данного патогена не утихнут до тех пор, пока не появится человек, который был вовлечён в работу по его созданию.

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