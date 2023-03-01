Исправление носовой перегородки является серьёзной, но порой необходимой хирургической операцией. И есть определённые показания, при которых она рекомендуется.
Если у человека искривлена носовая перегородка, он может сталкиваться с головными болями, гайморитом и апноэ во сне. Такие люди нередко очень громко храпят, и никакие методы борьбы с храпом не помогают. В этом случае может пригодиться операция, как рассказал врач-отоларинголог Юрий Русецкий.
"Исправлять перегородку нужно обязательно в том случае, если это искривление сопровождается какими-то функциональными проблемами, — поведал он в беседе с Москва 24. — Например, мешает дышать, вызывает частые простудные заболевания, синусит (за счет блокирования пазух), головные боли, храп, синдром обструктивного апноэ сна".
Он подчёркивает, что носовая перегородка — это очень важное структура, делящая полость носа пополам. Затруднённая носовое дыхание — первый признак серьёзного искривления перегородки. У таких людей ноздри дышат часто по-разному: одна лучше, а другая хуже.
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