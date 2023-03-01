Врач Александр Розанов: курильщиков не пугают запреты, им нужен особый подход

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прямолинейные запреты и ограничения на курение не воспринимаются курильщиками. Им нужен другой более гибкий подход.

33% взрослого населения России продолжает курить. Хотя среди молодёжи эта вредная привычка перестала быть модной, в целом, количество курильщиков держится на этой не слишком весёлой цифре, как показывают данные ВЦИОМ. Врач-терапевт Александр Розанов полагает, что одними запретами курильщиков не переубедить, и необходимо подходить к профилактике этой вредной привычки с большей гибкостью.

"По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления, — цитирует врача Properm.ru. — Несмотря на это, пациенты чаще всего игнорируют ультимативные требования врачей-терапевтов, считая их дежурными рекомендациями. Надо найти к людям такой подход, который бы не разом исключал все факторы риска, а свёл их к минимуму в тех рамках, в которых готов жить сам пациент".

Он напомнил, что главную опасность в сигаретах представляет не никотин, а смолы, которые образуются при горении табака. Разумно будет не пытаться бросить разом и резко, а постепенно переключаться на менее вредные альтернативы сигарет, к примеру, бездымные. При этом людей нужно убеждать бросать курить полностью, либо вообще не начинать это привычку.

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