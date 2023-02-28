Диетолог Пегова: достаточное потребление воды и качественный сон помогут продлить молодость

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует распространённое мнение о том, что задержать молодость помогут только дорогостоящие косметические процедуры и пластическая хирургия. Но можно обойтись и без этого.

Естественно желание человека подольше сохранить моложавый внешний вид и стройность. Для достижения этого в первую очередь необходимо уделять повышенное внимание питанию, реже употребляя сладкие, солёные и жареные продукты, делая упору в пользу овощей и фруктов, а также орехов. Нельзя пренебрегать и физической активностью, как заявила диетолог Евгения Пегова.

"После долгого перерыва не стоит совершать подвиг в спортзале, — цитирует эксперта KP. RU. — Нужно возвращаться к занятиям постепенно, например, начать с долгих прогулок или плавания. Пожалуй, самая важная рекомендация — это достаточное потребление воды и качественный сон. В борьбе за стройность не стоит забывать о массажах и сауне. Они помогут вывести лишнюю жидкость и привести тело в тонус".

А косметолог Олеся Панченко подчёркивает, что в ритуал повседневного умывания необходимо добавлять лёгкие домашние пилинги и омолаживающие маски. Причём эффекта можно добиться в ходе небольшого по продолжительности курса, включающего всего три-пять процедур.

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