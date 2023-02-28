Диетолог Круглова: нельзя пить крепкий кофе и сладкую газировку на голодный желудок

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть натощак можно далеко не все продукты питания. И особенно это касается людей не слишком здоровых.

Имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта люди должны особенно внимательно подходить к употреблению пищи и напитков на пустой желудок. К примеру, им нельзя начинать свой день с цитрусовых, которые вызывают активную выработку соляной кислоты, что может повлечь за собой изжогу и отрыжку. Не налегайте на крепкий кофе без молока, сладости и газировку, содержащие много сахара.

Дело в том, что после их употребления уровень сахара в крови резко снизится, что спровоцирует приступ голода. А сдобная выпечка вызывает изжогу, тяжесть и вздутие, как подчёркивает в беседе с "Прайм" гастроэнтеролог Наталья Круглова.

Не советует она употреблять натощак и алкоголь, который наносит удар по всем органам и системам нашего тела. Впрочем, даже на сытый желудок спиртосодержащие напитки можно дегустировать лишь изредка и в очень умеренном количестве, поскольку они разрушительно воздействуют на организм при любых условиях. Так что от привычного для многих завтрака, состоящего из чашечки кофе и пары круассанов, лучше отказаться вовсе.

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