Геронтолог Москалев: хронические воспаления в мозге провоцируют колбасы, сардельки, сосиски и чипсы

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хронические воспалительные процессы в мозге представляют огромную опасность для здоровья. Защищаться от этих нейровоспалений нужно комплексно.

Десятая часть клеток головного мозга — это микроглии, которые при активации вызывают воспалительную реакцию, что бывает после попадания в нервную ткань чужеродных агентов. Однако при чрезмерной активации иммунных клеток рождаются нейровоспаления, которые опасны для нашего здоровья. Об этом сообщил врач-геронтолог Алексей Москалёв.

"Все наши силы должны быть направлены на то, чтобы избежать "перевозбуждения" микроглии и её разрушительного действия, — рассказал KP. RU доктор Москалёв. — Необходимо беречься от инфекций, длительного стресса и хронический патологий. Наиболее неблагоприятны для мозга повышенное артериальное давление (гипертония), атеросклероз (отложения холестерина на стенках сосудов), повышенный уровень глюкозы в крови. К счастью, все эти патологии сегодня успешно лечатся".

Он подчеркнул, что хронические воспалительные процессы во всём нашем организме, включая и мозг, возникают после употребления продуктов питания, подвергшихся интенсивной переработке. Это колбасы, сардельки, чипсы, полуфабрикаты, а также сладости. Для замедления воспалений в организме уровень сладкого в рационе нужно сократить до минимума, важно следить за поддержкой микрофлоры кишечника, а также не забывать про адекватный сон и физические нагрузки.

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