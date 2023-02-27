Флебологи дали рекомендации по питанию при варикозе

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Флебологи ФНКЦ ФМБА России рассказали, какой рацион питания помогает бороться с распространёнными симптомами варикозного расширения вен.

Одним из самых распространённых симптомов варикоза является ощущение тяжести в ногах. Чаще всего от этого страдают женщины. Помимо неприятных ощущений, варикоз может стать причиной сокращения продолжительности жизни. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

По словам специалистов, людям с варикозным расширением вен следует отказаться от употребления жирных сортов мяса, чтобы предотвратить повышение уровня холестерина в крови. Мясо лучше заменить на рыбу.

Ко всему прочему, врачи советуют исключить из своего рациона очищенные крупы (манка и шлифованный рис), поскольку они приводят к лишнему весу. Также не следует злоупотреблять солёной пищей.

Помимо корректировки питания стоит изменить и образ жизни. В частности, важно добавить регулярную физическую активность, однако с учётом противопоказаний. Нагрузка должна быть умеренной. Для этого нужно проконсультироваться со специалистом.

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