Врач Машковский заявил, что ранее скрытые заболевания проявляются во время поста

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время поста у человека могут обостриться заболевания, которые никак себя не проявляли во время привычного питания, заявил кандидат медицинских наук Евгений Машковский. Он отметил, что пищевые ограничения могут привести к обострению гастрита и язвенной болезни желудка.

Врач подчеркнул, что организм должен быть готов к посту. Также следует проконсультироваться со специалистом, поскольку любое ограничение является серьёзным стрессом.

"Безопасно поститься можно любому человеку, у которого нет каких-то хронических выраженных заболеваний", — объяснил Машковский в беседе с URA.RU.

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