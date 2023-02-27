Молодым родителям крайне важно составить для ребёнка правильный рацион. И это не так просто, как кажется.
Здоровый рацион ребёнка начинается с наблюдений и анализа. Нужно в течение хотя бы одной недели строго следить за тем, что именно ест ребёнок, входит ли в его рацион адекватное количество жиров, клетчатки и белков, и какую реакцию вся эта пища вызывает. Такое мнение высказала семейный нутрициолог Дарья Тягний.
"Из питания ребёнка убрать нужно избыток сахара и других простых углеводов, а также рафинированные, окисленные масла и, естественно, продукты индивидуальной непереносимости (молочный белок, глютен, сахар и т. д.), — рассказала она изданию "Спорт-Экспресс". — Основу рациона должны составлять незаменимые макронутриенты. В каждом приёме пищи делаем акцент на полноценный животный белок или комбинации растительных (3-4 г на 1 кг массы тела), насыщенные и ненасыщенные жиры (1-2 г на 1 кг массы тела) и клетчатку".
После того, как всё это будет учтено, можно переходить и на углеводы. Они тоже имеют существенное значение в детском рационе. К примеру, половину тарелки должна составлять клетчатка, ещё 25 процентов так называемые сложные углеводы, а оставшуюся четверть — белки.
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