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Доктор Мясников: мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках

1:18
Здоровье

Увлечение мочегонными чаями может быть опасным для здоровья. Но и забывать про вывод жидкости из организма тоже нельзя.

Доктор Мясников: мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках

Использование мочегонного чая с некоторых пор превратилось в один из очень распространённых способов борьбы с лишним весом. Такие напитки действительно дают относительно быстрый эффект, но он сохраняется не очень долго, кроме того, грозит серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Человек должен выпивать столько жидкости, чтобы из организма в сутки выводилось два литра мочи — это промывает почки, — объяснил специалист в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". — Употреблять мочегонные средства не рекомендуется. Мочегонные напитки могут усиливать образование камней в почках, так как идёт активный вывод кальция".

В целом, применение каких-либо экстремальных диет не даст длительного эффекта, поскольку человек не сможет находиться на таком стиле питания всю жизнь. А как только он переключится на нормальный для себя режим, то потерянный вес быстро восстановится. Вот почему необходимо искать тот рацион, на котором можно находиться долгие годы.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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