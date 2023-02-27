Нутриционист Лот: хранение картофеля в холодильнике теперь считается правильным и полезным

Эксперты разрешили хранить картофель в холодильнике длительное время. Теперь это уже не считается чем-то опасным для здоровья.

Много лет разного рода нутриционисты, диетологи и врачи говорили о том, что хранить картошку в холодильнике нельзя, так как при низких температурах там образуются дополнительные сахара, а при жарке и выпечке они трансформируются в акриламид, который вызывает рак. Но теперь они изменили своё мнение. Утверждается, что хранить картошку в холодильнике не только правильно, но и полезно, так как это продлевает её срок хранения и тем самым уменьшает количество отходов.

"Советы по поводу картошки изменились, — рассказала The Daily Mail диетолог Шефали Лот. — Теперь хранение картофеля в холодильнике — это хороший способ получить от него максимальную пользу, особенно, если вы не собираетесь съедать его сразу. А вот некоторые другие продукты питания класть в холодильник не нужно".

К примеру, низкая температура сделает хлеб чёрствым, уменьшит привлекательность бананов и помидоров, а огурцы, напротив, станут более мягкими. Хлеб лучше всего хранить в многоразовом хлопчатобумажном или полиэтиленовым пакете, а лук и чеснок — в тёмном сухом шкафу.

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