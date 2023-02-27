Биолог Полуновский: боли в животе, диарея и потеря массы тела — симптомы целиакии

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас страдают от невосприимчивости к глютену, но даже не знают об этом. Однако существуют характерные симптомы, свидетельствующие о целиакии.

Непереносимость белка глютена, который содержится во всевозможных злаках, включая пшеницу, рожь и ячмень, это весьма распространённая проблема. С ней сталкивается до 15% россиян, но очень немногие знают о её существовании, а поэтому продолжают подвергать организм испытаниям, поглощая, к примеру, хлебобулочные изделия или каши. Такое мнение высказал молекулярный биолог Валерий Полуновский.

"Организм реагирует на глютен, как на чужеродный агент, и начинает его атаковать, — объяснил специалист "Российской газете". — И развивается вялотекущее воспаление по механизму иммунного ответа: мы чаще болеем, появляются проблемы с кожей".

Он подчёркивает, что из-за целиакии страдает слизистая тонкой кишки. К характерным симптомам этого расстройства относят диарею, потерю массы тела и боли в животе. Также могут развиваться нарушения минерального обмена, анемия и гиповитаминоз. Хотя специфического лечения целиакии нет, при коррекции питания её симптомы исчезают.

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