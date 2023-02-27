Врач Андреев: на состояние Костомарова повлияло время, проведённое в реанимации

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Причиной критического состояния здоровья Романа Костомарова стали внутрибольничные инфекции. В этом убеждается всё большее количество врачей.

Медики продолжают обсуждать, что же могло вызвать такое резкое ухудшение здоровья у фигуриста Романа Костомарова, который всего лишь сильно простудился. За последние недели он прошёл через несколько ампутаций, перенёс два инсульта, менингит и теперь медленно восстанавливается после медикаментозного сна. Врач-инфекционист Сергей Андреев полагает что Костомарова атаковали так называемые внутрибольничные инфекции.

"Во многих приборах живёт крайне устойчивая бактериальная флора, которая выработала в себе резистентность к антибиотикам, — цитирует Андреева портал PROzvezd. — Даже тщательная дезинфекция не может полностью убить бактерии. Микроорганизмы вызвали развитие отита, а затем и воспаление оболочек мозга".

По мнению эксперта, у фигуриста очень низкий иммунный ответ, и в такой ситуации любая даже пустяковая бактерия может вызвать тяжёлые осложнения. В настоящий момент врачи продолжают сражаться за жизнь нашего олимпийского чемпиона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.