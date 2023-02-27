Эндокринолог Балашова: физическая активность особенно необходима организму весной

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С уходом зимы и увеличением светового дня организм сталкивается с новыми испытаниями, к которым его следует подготовить. Они помогут быстрее адаптироваться к наступающей весне.

Световой день увеличивается, и на человека в психологическом плане это оказывает благоприятное воздействие. Однако весной также отмечается новый всплеск простудных заболеваний, поскольку люди не соотносят время года и температуру за окном. Нам кажется, что сейчас можно меньше заботиться о защите от холода и легче одеваться, но это не так. Об этом поведала врач-эндокринолог Наталья Балашова.

"Первые весенние месяцы еще не особо радуют теплом, поэтому важно соблюдать несколько простых правил — профилактика вирусных инфекций, обязательно полноценный рацион, потребление витаминов С, D, цинка и селена, — рассказала эксперт "Вечерней Москве". — Есть два пиковых сезона простуд — осень и весна, поэтому организм нужно поддержать заранее".

Она подчёркивает, что для адекватного перехода на весенний календарь необходимо особенно строго следить за режимом дня, увеличить количество физических нагрузок, уделять внимание рациону, принимать витаминные комплексы и БАДы. Желательно ложиться спать до полуночи и расходовать на сон не менее шести часов. При дефиците сна организм будет испытывать дополнительный стресс и постоянную усталость.

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