Терапевт Кондрахин: остаточные явления после ОРВИ могут наблюдаться две недели

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После перенесённых вирусных инфекций некоторые остаточные явления вроде кашля и утомляемости могут сохраняться до двух недель. А что делать, если они продолжаются дольше?

Около двух недель после гриппа или тяжёлой простуды человек может демонстрировать так называемые остаточные явления. К ним относятся слабость, временные повышения температуры и кашель. Как правило, они проходят сами по себе, и бороться с ними не нужно. А вот если этот период затягивается, следует обратиться к врачу, как заявил терапевт Андрей Кондрахин.

"Например, после вирусных недугов нередко возникают заболевания щитовидной железы, — рассказал врач "Вечерней Москве". — Слабость после вирусных заболеваний может быть связана с различными проблемами в организме, в том числе с авитаминозом. Среди других вероятных последствий могут быть бронхит, миокардит, пневмония, анемия, гастриты, холециститы, панкреатиты".

Он подчёркивает, что медик во время осмотра оценит наличие какой-то дополнительной инфекции, которая могла пробраться в организм незаметно для пациента. В некоторых случаях её потребуется специфическим образом устранять. Не помешает и электрокардиограмма, которая исключит вирусные поражения сердечной мышцы, включая и самое грозное из них — миокардит.

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