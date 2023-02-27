Пульмонолог Карабиненко: кашель может быть предвестником отёка легких и сердечной астмы

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У затянувшегося кашля могут быть самые разные причины, включая и самые грозные. Поэтому важно вовремя их выявить.

Далеко не всегда кашель говорит о простуде или гриппе, ведь иногда он может быть предвестником гораздо более серьёзных осложнений со здоровьем. Правда, в большинстве случаев кашель действительно бывает спровоцирован инфекцией верхних или нижних путей, то есть реакцией нашего организма на раздражение особых рецепторов. Об этом заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

"Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет, — цитирует Карабиненко РИА Новости. — Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние".

Он подчеркнул, что кроме курения кашель иногда провоцируется приёмом определённых лекарственных средств, и в этом случае человек особенно сильно мучается по ночам, либо хронической сердечной недостаточностью. Если из-за так называемого лёгочного кашля затрудняется выдох воздуха, то при сердечной недостаточности — вдох. Здесь особенно опасно тянуть со своевременной диагностикой и началом лечения.

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