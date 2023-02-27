Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели Daily Mail жёстко осудили Зеленского после его слов о свержении Путина
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Пекин наполнит Россию своим оружием по-китайски, тайно и хитро...
Сергей Светлаков анонсировал выход мистического сериала с Сергеем Дружко: "Будет загадочно и весело"
Терапевт Кондрахин: остаточные явления после ОРВИ могут наблюдаться две недели
Sport 24: Костомарова выведут из медикаментозного сна в течение нескольких дней
РИА Новости: президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе существованию русского народа
Депутат Власов предложил передавать российской армии автомобили нарушителей ПДД
Депутат Ивлев: Крым навсегда останется российским, его статус ни с кем обсуждаться не будет

Пульмонолог Карабиненко: кашель может быть предвестником отёка легких и сердечной астмы

1:22
Здоровье

У затянувшегося кашля могут быть самые разные причины, включая и самые грозные. Поэтому важно вовремя их выявить.

Пульмонолог Карабиненко: кашель может быть предвестником отёка легких и сердечной астмы

Далеко не всегда кашель говорит о простуде или гриппе, ведь иногда он может быть предвестником гораздо более серьёзных осложнений со здоровьем. Правда, в большинстве случаев кашель действительно бывает спровоцирован инфекцией верхних или нижних путей, то есть реакцией нашего организма на раздражение особых рецепторов. Об этом заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

"Курильщики начинают страдать кашлем спустя примерно пять лет, — цитирует Карабиненко РИА Новости. — Как правило, они просыпаются утром и откашливаются, это называется "утренний туалет бронхов курильщика". Когда человек закуривает, кашель уменьшается, но это обманчивое состояние".

Он подчеркнул, что кроме курения кашель иногда провоцируется приёмом определённых лекарственных средств, и в этом случае человек особенно сильно мучается по ночам, либо хронической сердечной недостаточностью. Если из-за так называемого лёгочного кашля затрудняется выдох воздуха, то при сердечной недостаточности — вдох. Здесь особенно опасно тянуть со своевременной диагностикой и началом лечения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева Люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы 27 февраля, реалистичны Соломон Соловьев Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
Последние материалы
В Евросоюзе растёт и ширится движение против НАТО и поставок оружия Украине
Депутат Власов предложил передавать российской армии автомобили нарушителей ПДД
Депутат Ивлев: Крым навсегда останется российским, его статус ни с кем обсуждаться не будет
На артистку хора Мариинского театра Елену Тарасову упали декорации
Националистка "Пташка" из полка "Азов"* забралась на русский танк в Берлине и спела украинский гимн
В Крыму предложили освобождать от наказания осуждённых, которые хотят защищать РФ
Глава минобороны ФРГ Писториус анонсировал учения НАТО, призванные "напугать" Россию
ТАСС: армия РФ уничтожила гаубицу и шесть автомобилей ВСУ в Херсонской области
Андрей Кончаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета
Губернатора Гладкова врачи пока не отпускают из больницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников