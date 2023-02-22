Врач Тихомирова: колбаса, спиртное и соки могут испортить внешность

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Моложавый внешний вид зависит не только от хорошей генетики, но и от образа жизни. И здесь определяющее значение имеет питание.

По внешнему виду человека часто можно предположить, что он ест. К примеру, если в его рационе много сладостей, мучного, соков, которые содержат сахар, то это отражается и на лице, и на фигуре, как рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. Она называет вредными продукты с большим количеством углеводов, включая рис, картошку и некоторые популярные гарниры. Чем больше углеводов получает наш организм, тем выше риск ожирения, а также отёчности.

"Когда мы выпиваем небольшой стаканчик сока, примерно 300 граммов, мы получаем около 45 граммов сахара (девять чайных ложек сахара), — объяснила она "Известиям". — Этот сахар очень быстро поступает в кровоток, повышает уровень инсулина и сахара в крови, приводя к очень быстрому отложению жира. Кроме того, избыточное употребление углеводов отрицательно сказывается на мозге, интеллектуальных способностях, а повышенные "сахарные скачки" преждевременно старят нашу кожу".

Также на внешности негативно отражаются жирные продукты неприродного происхождения, обильно сдобренные майонезом, к которым относятся салаты и тому подобные любимые многими блюда. Осторожнее надо употреблять и солёную пищу вроде чипсов, сушёной рыбы и консервированных овощей, так как соль задерживает жидкость в организме и также провоцирует отёки. Нечего и говорить про то, что алкоголь довольно сильно портит внешность человека и ускоряет процессы старения.

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