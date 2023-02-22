Гинеколог Агрба: если боль усиливается при каждом цикле, надо идти к врачу

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины испытывают болевые ощущения во время месячных циклов, что связано с физиологией. Но в некоторых случаях не стоит терпеть и надо посетить врача.

Боль при менструациях связана с тем, что матка отторгает слизистую оболочку эндометрий из-за сокращения внутренних мышц. У ряда представительниц прекрасного пола это проходит без серьёзного дискомфорта, а у кого-то вызывает сильные боли. Являются они нормой или нет, может сказать врач. К нему особенно стоит обратиться в том случае, если при каждом цикле боль усиливается или сохраняется в течение нескольких дней менструации, как рассказала гинеколог Илона Агрба.

"Гинеколог проведет осмотр, сделает УЗИ органов малого таза и при необходимости назначит сдачу анализов мочи и крови, — рассказала она РБК. — Дальнейшее лечение зависит от выявленных заболеваний. Даже если не обнаружены серьезные причины боли, врач подберёт препараты и методы избавления от неё. Менструации часто сопровождаются другими неприятными ощущениями: тошнотой и головными болями на фоне общей слабости. Поэтому есть смысл отложить дела, взять отгул и позаботиться о себе, обеспечив покой".

Для борьбы с болью она советует принимать безрецептурные обезболивающие из категории нестероидных противовоспалительных препаратов. Если они не помогают, можно обратиться к гормональным контрацептивам, которые отключают овуляцию. Нередко дают эффект изменения образа жизни, то есть нормализация режима сна, борьба со стрессом и физические нагрузки, а также правильное питание. Наконец нельзя исключать и домашние способы вроде травяных чаёв, массажа и даже грелки. А вот посещать баню, практиковать незащищённый секс и купаться в открытых водоёмах в менструальный период не следует.

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