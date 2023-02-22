Инфекционист Семенюк: самый эффективный метод борьбы против энцефалита — это вакцинация

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением весны многие россияне столкнутся с опасностью атаки клещей. И в наиболее тревожных районах есть смысл пройти через вакцинацию.

Клещевой энцефалит — смертельно опасное заболевание, которое возникает после укуса клеща. Далеко не все паразиты вызывают энцефалит, но если эта болезнь всё-таки появляется, то человек нуждается в экстренной медицинской помощи. О том, как защитить себя от нападения клещей, рассказала врач-инфекционист из Тюмени Евгения Семенюк.

"С началом весны на природе необходимо носить закрытую одежду, наносить акарицидные средства, желательно выбирать те места, где проведена обработка территории от вредителей, — рассказала доктор порталу SM News Тюмень. — Самый эффективный метод борьбы против энцефалита — это вакцинация".

Она подчёркивает, что недуг развивается обычно с резкого увеличения температуры до 38-39С, что также сопровождается тошнотой, рвотой, ознобом и сильной головной болью. Пациент может пожаловаться на мышечные спазмы в области шеи, конечностей и спины. При этом его лицо гипереминировано, и нередко эти покраснения распространяются по всему туловищу. Не стоит лечиться самостоятельно при подозрении на укус клеща, следует как можно скорее обращаться к помощи врачей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.