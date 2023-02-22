Кардиолог Жито: если тромб закупорит важный сосуд, то человек это почувствует

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Образующиеся в организме тромбы препятствуют току крови и представляют смертельную опасность. Очень важно их вовремя обнаружить, чтобы вылечить.

Сгустки крови, возникающие в кровеносных сосудах, вовсе не всегда нам вредят. Напротив, они изначально должны защищать от потери крови, и такие сгустки образуются на месте открытых ран. Но если тромбы возникают в неповреждённой вене или артерии и препятствуют движению крови, к примеру, от сердца к каким-то другим органам, то это может стать серьёзной проблемой. О патологической роли тромбов рассказал врач-кардиолог Алексей Жито.

"К тромбам приводят генетическая предрасположенность, атеросклероз, варикоз, хирургические вмешательства, малоподвижный образ жизни, — поведал эксперт порталу "Доктор Питер". — Особенно опасно, когда тромб закупоривает крупные сосуды легких, сердца и мозга. Это состояние, называемое тромбоэмболией, может привести к аритмии, воспалению и даже смерти".

Можно самостоятельно догадаться об образовании тромба, если кожа на ноге начинает холодеть. В этом случае тромб закрыли лишь небольшой участок. Когда в ноге появляется резкие боли, но визуально всё хорошо, это следующая стадия. А вот когда в груди возникает тяжесть и резкая боль, образуются проблемы с дыханием, то самое время обращаться за срочной медицинской помощью. Выявлять нехорошие тромбы помогают регулярные обследования — УЗИ сосудов и даже порой ЭКГ.

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