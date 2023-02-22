Эндокринолог Калошина: оптимальной начинкой для блинов будут красная рыба, икра и творожный сыр

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Масленица не должна испортить фигуру из-за поглощения блинов. Существуют простые правила, соблюдение которых поможет не поправиться.

К примеру, если вы во время жарки блинов не будете использовать на сковороде масло, это уменьшит общую калорийность блюда. Чтобы блины не прилипали, добавьте немного растительного масла в само тесто, а для приготовления используйте сковороду, имеющую антипригарное покрытие. Такой совет дала врач- эндокринолог Мария Калошина.

"Снизить калорийность теста получится, если вместо молока добавить в него воду, — цитируют специалиста "Вести Подмосковья". — Можно ввести примерно одну треть цельнозерновой муки от общего количества в рецепте, нутовую муку с высоким содержанием белка, льняную с большим количеством полиненасыщенных жирных кислот. В качестве еще одного варианта назову гречневую муку, в которой есть много витаминов группы В, железа, фолиевой кислоты, магния, цинка, марганца и клетчатки".

Она также рекомендует добавлять в блины несладкую начинку. Если же так тянет вспомнить детство и поесть блины со сгущёнкой, мёдом и вареньем, то можно позволить себе один-два таких блинчика на полдник или в виде десерта. Мелко нарезанные фрукты являются очень полезным топпингом. Но оптимальной начинкой доктор называет икру, красную рыбу и творожный сыр. А вот добавлять в блины мясной фарш и картофель часто не следует — это калорийные начинки.

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