Психиатр Симуткин: раннее утреннее пробуждение — дополнительный симптом депрессии

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные психиатры делят депрессию на монополярную и биполярную. И между этими двумя типами есть существенные различия.

Биполярная депрессия отличается от монополярной наличием так называемой гипомании — повышенного настроения, бурной энергии, неконтролируемых трат и стремлением к постоянному "запойному" общению, а также глубокой вере в собственные неограниченные возможности. При монополярной депрессии таких симптомов не наблюдается. Традиционно это тяжёлое психическое расстройство диагностируют по ключевым симптомам, но помимо распространённых есть и не совсем типичные, как рассказал психиатр Герман Симуткин.

"Например, пессимистическая оценка своих перспектив, суицидальные размышления, трудности с принятием решений, концентрацией внимания, плохой сон (чаще всего раннее утреннее пробуждение), плохой аппетит, снижение веса", — отметил он в беседе с Газета.Ru.

К симптомам биполярной депрессии психиатр относит сонливость вместо бессонницы, рост аппетита, а не его исчезновение, сопровождающийся увеличением массы тела, а также ранее начало самой болезни, которая может стартовать даже до 20 лет. При биполярной депрессии наблюдается эмоциональная лабильность, то есть не только подавленное настроение, но и выраженный положительный отклик на различные раздражители.

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