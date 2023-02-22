Иммунолог Крючков заявил, что в России идёт скрытая волна коронавируса

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сейчас в России началась скрытая волна заболеваемости COVID-19. Люди игнорируют симптомы ОРВИ и не сдают тесты на коронавирусную инфекцию, что негативно отражается на официальной статистике. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

По мнению специалиста, в конце февраля будет зафиксирован пик заболеваемости, весной начнётся умеренное снижение.

"В конце марта пойдёт быстрый спад, и всё быстро уйдёт в апреле", — добавил иммунолог в беседе с URA.RU.

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