Диетолог Бартошевич: рисовая каша — это не очень хорошо с точки зрения здоровья

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Традиционно кашу относят к здоровому питанию, но к выбору крупы нужно подходить внимательно. Одна и та же каша может быть и полезной, и вредной.

Не все виды каши одинаково полезны для людей, а некоторые даже могут представлять опасность для здоровья. К примеру, кукурузная каша содержит массу полезных компонентов, но одновременно является аллергенным продуктом, и она точно не показана людям, у которых имеется индивидуальная непереносимость, как рассказала врач диетолог-гастроэнтеролог Галина Бартошевич.

"Специалисты советуют воздержаться от пшенной каши при заболеваниях щитовидной железы: каша мешает всасыванию йода, — отметила Бартошевич в беседе с E1.ru. — Кроме того, диабетикам её рекомендуют варить только на воде, а если у вас повышенная кислотность желудка, язва или гастрит, к пшёнке тоже лучше лишний раз не прикасаться".

Она также поведала, что рисовая каша будет полезной, если она приготовлена на нешлифованном рисе вроде басмати и дикого бурого, но большинство делают её на белом шлифованном, имеющим высокий гликемический индекс — это не очень хорошо с точки зрения здоровья. Ежедневное употребление овсянки по утрам препятствует всасыванию кальция, поскольку в ней содержатся фитаты. Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, содержащая много углеводов овсянка может привести к росту жировой ткани. Приготовленная на молоке манка затрудняет всасывание железа, а каша на основе кускуса на 70% состоит из углеводов, что точно не показано диабетикам.

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