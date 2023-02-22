Иммунолог Ярцева: организм Костомарова не заинтересован в жизни, он провалился по всем фронтам

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По каким-то пока неведомым причинам сам организм Романа Костомарова не хочет сражаться. Такое мнение высказала врач-иммунолог.

Поступающие из медцентра "Коммунарка" новости о здоровье олимпийского чемпиона Романа Костомарова, к сожалению, не дают никакого повода для оптимизма. После целой серии ампутаций он столкнулся с двумя подряд инсультами и менингитом. Специалисты спорят о том, что могло послужить причиной такого резкого ухудшения здоровья — какие-то патологии в организме фигуриста или неверная тактика лечения, выбранная специалистами медцентра. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева полагает, что ампутации стали началом конца, и в организме фигуриста произошёл тотальный сбой. У молодых здоровых людей не должно быть такой реакции на простуду или грипп в виде отказа всех систем.

"Это говорит о том, что у человека на всех уровнях отказала иммунная система, — заявила она в беседе с Woman.ru. — А медицина — это просто костыли, мы не можем дать человеку жизнь за него. Если организм борется, то ему помогают. Если человек отказался бороться — все действия бессильны. Возможен только временный результат. В этом случае организм не заинтересован в жизни. Он провалился по всем фронтам".

Она подчёркивает, что сепсис разрушительно воздействует на организм — постепенно отмирает мозг из-за нарушения всей микроциркуляции крови. Там, где умирают клетки, появляется некроз, поражаются мелкие сосуды включая мозг, печень, почки и конечности. Но если работу почек и печени всё-таки можно каким-то образом поддерживать с помощью аппаратуры, то мозг и конечности нельзя.

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