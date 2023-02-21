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Психолог Ослина: йога смеха помогает омолаживаться за счёт воздействия на 15 мышц лица

Здоровье

Новая и самая весёлая разновидность йоги позволяет повышать настроение и даже омолаживаться. Её называют йогой смеха.

Психолог Ослина: йога смеха помогает омолаживаться за счёт воздействия на 15 мышц лица

Люди в возрасте из-за всевозможных проблем со здоровьем и забот, а также умения сдерживать эмоции, стресса и общего упадка сил смеются крайне редко. Именно поэтому им будет особенно полезно посещать занятия так называемой йоги смеха. О пользе этой процедуры рассказал психолог Ольга Ослина, которая также является эмотологом или специалистом по работе с эмоциями.

"Основные мои участники: женщины от 30 до 70 лет и дети от 6 до 12 лет, — рассказала она в интервью SM News. — Занятие длится один час. Начинаю с рассказа о йоге смеха, о пользе смеха для организма. Затем идут упражнения на дыхание, учимся правильно дышать, знакомимся с правилами смеха. И только после этого приступаем к упражнениям, чередуя физическую и дыхательную активность. Завершается занятие релаксацией".

Она поведала, что благодаря йоге смеха укрепляется здоровье, повышается иммунитет, нормализуется работа сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и эндокринной систем. Поскольку при смехе задействуются 15 мышц, то это ещё и эффективное омоложение лица. Наконец, йога смеха убирает страх публичных выступлений и эмоционально перезагружает.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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