Психолог Ослина: йога смеха помогает омолаживаться за счёт воздействия на 15 мышц лица

Новая и самая весёлая разновидность йоги позволяет повышать настроение и даже омолаживаться. Её называют йогой смеха.

Люди в возрасте из-за всевозможных проблем со здоровьем и забот, а также умения сдерживать эмоции, стресса и общего упадка сил смеются крайне редко. Именно поэтому им будет особенно полезно посещать занятия так называемой йоги смеха. О пользе этой процедуры рассказал психолог Ольга Ослина, которая также является эмотологом или специалистом по работе с эмоциями.

"Основные мои участники: женщины от 30 до 70 лет и дети от 6 до 12 лет, — рассказала она в интервью SM News. — Занятие длится один час. Начинаю с рассказа о йоге смеха, о пользе смеха для организма. Затем идут упражнения на дыхание, учимся правильно дышать, знакомимся с правилами смеха. И только после этого приступаем к упражнениям, чередуя физическую и дыхательную активность. Завершается занятие релаксацией".

Она поведала, что благодаря йоге смеха укрепляется здоровье, повышается иммунитет, нормализуется работа сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и эндокринной систем. Поскольку при смехе задействуются 15 мышц, то это ещё и эффективное омоложение лица. Наконец, йога смеха убирает страх публичных выступлений и эмоционально перезагружает.

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