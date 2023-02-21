Доктор Нидерман: чистка зубов ребёнка фтором снижает риск развития кариеса на 80%

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Нью-Йорка обнаружили простой способ защиты детских зубов от кариеса. Для этого их необходимо безболезненно почистить фтором.

В ходе исследования было установлено, что диамин фтористого серебра снижает риск развития кариеса у ребёнка на 80 процентов в течение следующих двух лет. Использовать его необходимо с помощью стоматологических герметиков, которые образуют барьер между эмалью и бактериями во рту. Процедура их применения безболезненна. Серебро и фтор в продукте также убивают бактерии, дополнительно защищая зубы.

"Без профилактики кариес постоянно развивается в полости рта, если его не лечить, — рассказал The Daily Mail эпидемиолог Ричард Нидерман, автор исследования. — Мы проводили лечение кариеса непосредственно перед тотальным закрытием школ во время пандемии, что дало чрезвычайно мощный эффект в течение следующих двух лет. Я не знаю ни одного другого стоматологического профилактического вмешательства, которое оказало бы такое благотворное влияние во время пандемии".

Среди детей, у кого кариес уже имелся на момент использования стоматологических герметиков со фтором, у 56 процентов он в дальнейшем не прогрессировал. У 81 процента детей без кариеса в течение следующих двух лет он не появился.

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