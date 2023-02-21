Врач Даниелян: во время беременности вегетарианство увеличивает риск задержки роста плода

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если женщина решила стать вегетарианцем, лучше отложить это до рождения ребёнка. А вот употреблять паштеты будущим мамам не рекомендуется.

Диета беременных имеет огромное значение, она влияет и на здоровье матери, и на развитие её малыша в утробе. Будущим мамам лучше отказаться от целого ряда продуктов, включая мягкий сыр и паштеты. Такой совет дала акушер-гинеколог Лусине Даниелян.

"Беременным полезно есть зелёные и оранжевые овощи, мясо, рыбу, бобовые, орехи, продукты из цельного зерна и фрукты, — сообщила доктор Даниелян в беседе с МК. — Избегать же следует в том числе созревших мягких сыров, паштетов, непастеризованного молока, плохо термически обработанных мяса и яиц. Такие продукты являются источниками сальмонеллёза и листериоза".

При этом она настоятельно советует не придерживаться вегетарианства во время беременности, так как имеются результаты клинических исследований, показывающие вероятность задержки роста плода у мам, отказавшихся от пищи животного происхождения. Также рекомендуется уменьшить уровень кофеина в рационе — не более двух чашек кофе в сутки. Иначе повысится вероятность появления детей с дефицитом веса.

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