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Офтальмолог Хомяков: за монитором надо соблюдать правило зрительной работы — 20/20/20

1:37
Здоровье

Постоянно работающие за компьютером люди могут столкнуться с так называемым дисплейным синдромом. Как же защитить наши глаза?

Офтальмолог Хомяков: за монитором надо соблюдать правило зрительной работы — 20/20/20

Дисплейный синдром возникает из-за длительной работы перед монитором, когда мы находимся на близком от него расстоянии и практически не меняем положение. Он связан с повышенной усталостью, проблемами с фокусировкой зрения, затуманиванием предметов вокруг, ощущениями инородных тел в глазах, краснотой глаз, головной болью, болевыми ощущениями в спине, плечах и шее, причём эти симптомы могут сочетаться. Врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, как можно эффективно бороться с дисплейным синдромом.

"Надо соблюдать правило зрительной работы — 20/20/20 — 20 минут работа, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть вдаль, на расстояние 20 футов и далее — в метрической системе это шесть метров, — рассказал Хомяков "Российской газете". — Во время такой паузы необходимо "разгрузить" глаза, переводя взор с далекого на близкое расстояние и обратно, при этом обязательно надо встать, сделать лёгкую разминку, офисную гимнастику, пройтись".

Он также рекомендует обратить внимание на эргономику рабочего места. Большое значение имеет удобное кресло, которое нужно обязательно регулировать и по высоте, и по наклону. Внимание следует уделять освещению, температуре воздуха и проветриванию.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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