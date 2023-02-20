КП: спортивный врач Яблуновский объяснил ухудшение состояния фигуриста Костомарова

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжёлом состоянии: поражена четверть головного мозга. Наблюдаются кровоизлияние и гематома в лобной доле. Также у спортсмена отмечены проблемы с лёгкими. О причинах осложнений рассказал "КП Спорт" подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский.

Он отметил, что при проблемах со свёртываемостью крови нарушается микроциркуляция не только в конечностях. Страдают также сердце, лёгкие, головной мозг. При разрыве сосудов возникают гематомы. Они говорят о том, что заболевание носило системный характер: осложнения повлияли на внутренние органы.

"Инсульты чаще всего возникают от нехватки кислорода. Нарушается кровоток, кислорода не хватает, ткань точно так же, как и на ногах и в другом органе, омертвевает, соответственно, она может разорваться. При инфаркте это разрыв сердца с остановкой. При инсульте это разрыв сосуда и кровоизлияние в головной мозг. Конечно, это очень неприятно, если это так", — объяснил врач.

Он добавил, что врачи стараются всячески улучшить микроциркуляцию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.