Учёный: из-за вируса Марбург не начнётся пандемия

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов ответил, может ли из-за вируса Марбург начаться пандемия. По информации эксперта, эта болезнь больше напоминает лихорадку Эбола.

"Марбург не передаётся воздушно-капельным путём", — отметил специалист.

Как сообщает Москва 24, заражённые ощущают ком в горле и с трудом могут глотать. У них резко повышается температура тела. Она достигает около 40 градусов, добавили в СМИ.

Вместе с этим Чепурнов предупредил, что у больных медики фиксируют нарушение свёртываемости крови и сыпь. Зачастую инфицированные погибают, отметил эксперт.

"Летальность — до 80-90%", — сказал учёный.

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