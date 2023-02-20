Принято считать февраль временем всевозможных вирусных заболеваний. Врач-терапевт Ion clinic Адамант Магомаев рассказал, действительно ли это так.
"Я бы обратил внимание на переходный этап — от поздней осени к зиме, а потом от зимы к ранней весне. Это связано с тем, что идёт перепад температур, изменение влажности воздуха, что приводит к снижению барьерной функции наших слизистых оболочек: носовой, ротовой полости, через которые вирусы проникают в наш организм. Соответственно, при смене температуры, изменении влажности будет большой процент заболеваемости ОРВИ, и, конечно, гриппа", — сказал он в беседе с argumenti.ru.
Врач отметил, что грипп опасен своими осложнениями, при которых может наблюдаться инфекционно-токсический шок: менингиты, респираторный дистресс-синдром. Угроза возникает для людей, страдающих заболеваниями почек, печени, сердца, крови, лёгких.
Для профилактики вирусных заболеваний Магомаев порекомендовал следить за гигиеной рук, ограничивать контакты с больными людьми, обращаться к врачу при первых недомоганиях.
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