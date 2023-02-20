Спортсмен Дмитрий Дубравин намерен продержаться 49 дней без еды и воды

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Спортсмен из Кировской области Дмитрий Дубравин давно практикует лечебное голодание. На этот раз парень намерен продержаться 49 дней без еды и воды. Он отмечает, что заинтересовался этой темой ещё в 15 лет, тогда в жизни молодого человека происходили разные события, которые подтолкнули его к различным практикам.

Дубровин заявил, что это будет его не первое голодание, поэтому он уверен, что сможет продержаться весь период. Спортсмен в беседе с изданием argumenti.ru отметил, что на такие эксперименты его вдохновил Вячеслав Тимошенко.

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