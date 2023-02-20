Кардиолог Беленков: если у родителей гипертония, надо пораньше прийти к доктору

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Более половины россиян старше 60 лет страдают от гипертонии, которая является самой распространённой патологией в стране. Но если правильно её лечить, можно намного продлить жизнь.

Гипертония или устойчиво повышенное артериальное давление является крупнейшим единичным фактором риска инсульта, она также увеличивает вероятность и инфаркта. Если можно достигнуть целевых показателей давления не более чем в 130/85 без приёма лекарств за счёт изменений образа жизни, то это отлично. Если же ни похудение, ни отказ от вредных привычек, ни достаточное количество отдыха не помогают, необходимо начать принимать лекарства. Но самую большую угрозу представляет гипертония бессимптомная, как отметил академик РАН, кардиолог Юрий Беленков.

"Это самое опасное, потому что человек не предпринимает никаких действий. — рассказал академик "Аргументам и фактам". — К сожалению, мы, помимо всех хороших качеств, наследуем от наших родителей предрасположенности к болезням. Плюс влияет образ жизни семьи. Если бабушка вкусно готовила, и мама, и дочка любят готовить, у всех, скорее всего, будет несколько избыточная масса тела. Всё вкусно, всё надо попробовать. Поэтому если у родителей гипертония, надо пораньше прийти к доктору. По нашим последним современным рекомендациям, мужчина должен прийти в гости к кардиологу в 35 лет, женщина — когда собирается быть мамой, и обязательно в 50-52 года, когда проходит гормональная перестройка".

Он подчёркивает, что сам обычно назначает гипертоникам двойную комбинацию, то есть два препарата. Через месяц или два оценивается, есть ли эффект. Если они не помогают, то терапия корректируется. Могут поменяться оба препарата, либо включиться третий. Увы, никаких гарантий того, что с одной таблетки можно вылечиться нет, поскольку терапия представляет собой совместный труд пациента и врача.

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