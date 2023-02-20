Диетолог Писарева: без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне традиционно очень любят пельмени, но важно не перебарщивать с их употреблением. Это довольно калорийный продукт.

На днях в мире отметили День пельменя. Данное блюдо входит в число самых популярных в нашей стране. Однако употреблять пельмени, представляющие собой сочетание муки и мяса, нужно крайне аккуратно, как советует диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

"В принципе, без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10-15 пельменей в зависимости от их размера, — цитирует советы диетолога Life. — У них достаточно высокая калорийность за счёт муки и мяса, в этой порции будет 300-380 килокалорий".

Также стоит вспомнить, что многие добавляют в уже готовые пельмени сметану, майонез или кетчуп, что увеличивает их калорийность ещё приблизительно на 500 килокалорий. Вот почему важно не наращивать общее число пельменей в тарелке, а уже имеющиеся есть более медленно, чтобы успеть почувствовать насыщение, как рекомендует диетолог.

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