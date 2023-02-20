Нефролог Садовская: морской окунь, некоторые виды тунца и акулу лучше не есть

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыба является очень ценным, порой незаменимым продуктом для нашего здоровья. Но крайне важно проявлять осторожность в её выборе.

Теоретически можно заменить рыбу в рационе какими-то БАДами, но сделать это довольно сложно, как полагает врач-нефролог Дарья Садовская. К примеру, в стандартной порции лосося в два-пять раз больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, чем в любых биологически активных добавках. Правда, в БАДах содержится меньше ртути. А вот определённые сорта рыбы лучше вообще не употреблять.

"Нет рыбы совсем не пригодной для питания, но есть та, которую лучше не есть: акула, рыба-меч, королевская скумбрия, морской окунь, определённые виды тунца, — пишет доктор Садовская в своём Telegram-канале. — Причина в ртути и мышьяке. Если не можете отказаться, то хотя бы стейк из голубой акулы ешьте как можно реже".

При этом проверить рыбу на содержание ртути самостоятельно практически невозможно, как подчёркивает врач. В большинстве своём такие приборы для домашнего использования — это маркетинговый ход, и интерпретации их результатов будет ошибочной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.