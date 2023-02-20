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Эксперт РАН Анастасия Семенова: в гималайской соли есть сероводород - высокотоксичное соединение

1:51
Здоровье

Известно, что избыток соли грозит скачком артериального давления, а это плохо для сердца и сосудов. Но можно ли использовать какие-то альтернативы этого продукта?

Эксперт РАН Анастасия Семенова: в гималайской соли есть сероводород - высокотоксичное соединение

На прилавках российских магазинов появляется всё больше экзотических разновидностей соли, включая чёрную гималайскую, кошерную, крымскую розовую и кельтскую. Не все из них безопасны для здоровья, как отмечает эксперт РАН, доктор технических наук Анастасия Семёнова. Она рассказала, что, к примеру, в гималайской соли есть опасные компоненты.

"В чёрной гималайской соли есть сероводород, это очень сомнительный компонент, — цитирует эксперта Газета.Ru. — При попадании в воду газ сероводород становится кислотой. Мы добавляем компонент, который снижает кислотность (рН) продукта, что может изменить вкус блюда. И потом — сероводород просто ядовит, это высокотоксичное соединение, пользы от такой примеси ждать не стоит. Можно перед употреблением размешать ложку такой экзотической соли в стакане воды и посмотреть на осадок. Если одновременно в другом стакане растворить обычную пищевую соль, то довольно наглядно получается увидеть разницу в составе".

Что касается соли чёрной лавы, то она может содержать примеси угля, что не имеет отношения к здоровью, в красной соли содержится какое-то количество железа, но в этой форме оно не усваивается, в кошерной соли никакого особого состава нет, как и в кельтской, а крымская розовая соль добывается из гиперсолёного озера Сасык-Сиваш, и розовый цвет ей придаёт специфические микроводоросли. Хотя они и содержат полезный бета-каротин, но лишь на уровне примеси.

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Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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