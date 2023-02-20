Терапевт Доржиев: любое фермерское молоко нужно кипятить в обязательном порядке

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фермерское молоко не станет менее вкусным и полезным, если его прокипятить. А вот риск для здоровья после этого намного снизится.

Мода на так называемое органическое питание в мире набирает обороты, и всё большее количество людей предпочитает покупать продукты у фермеров и небольших хозяйств, а не в супермаркетах. Считается, что выращенные без химической обработки почвы овощи и фрукты полезней, и это же касается молочных продуктов от животных на "натуральных кормах" и "свободном выпасе". Однако фермерское молоко часто не проходит пастеризации перед продажей, а эта процедура для него необходима, как полагает врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев.

"Где-то на улице таким молоком торгуют по старинке из бочек, на рынках и через курьерскую доставку люди покупают его, как правило, в пластиковых бутылках и сразу употребляют, что делать опасно, — рассказал доктор Доржиев Pravda.Ru. — Мы не можем быть на сто процентов уверены в том, что корова полностью здорова, что продукт хранился только в стерильных условиях, бутылка была продезинфицирована и так далее. Непастеризованное молоко — угроза попадания в организм опаснейших микробов. Не стоит рисковать своим здоровьем и самочувствием близких".

Доктор Доржиев подчеркивает, что после кипячения уничтожаются только вегетативные (живые) формы микроорганизмов, а вот споры сохраняют жизнеспособность, так что молоко надо хранить только в холодильнике. При этом пастеризация не означает стерилизацию — полезные для нас молочнокислые бактерии вовсе не гибнут, а лишь несколько снижают активность.

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